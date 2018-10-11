«نت آب» تعرض تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال

المصدر: دبي - البيان

تعرض شركة «نت آب» لبيانات السحابة الهجينة، مجموعة من حلول الذكاء الاصطناعي والتقنية السحابية وتأثيرها على قطاع الأعمال، وبنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي الحائزة على عدة جوائز «أونتاب أيه. آي» والمزودة بالحواسيب الفائقة «إنفيديا دي. جي. إكس»، ومنظومة التخزين بالذواكر الضوئية الخاصة بالبيئة السحابية «نت آب أيه. أف. أف. أيه800»، خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية.

وتعد «أونتاب أيه. آي» بنية تحتية تم تطويرها بشكل مشترك من قبل «نت آب» و«إنفيديا» وتجمع ما بين أفضل حلول وحدات معالجة الرسوميات في العالم مع أسرع أنظمة وبرمجيات التخزين بالذواكر الضوئية وأكثرها ارتباطاً بالبنية السحابية على مستوى العالم. وستكون شركة «إنفيديا» أيضاً حاضرة خلال هذا الحدث من خلال مشاركتها عبر منصة «نت آب».

وقال فادي كنفاني، المدير الإقليمي الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا، شركة «نت آب»: «يبقى التحكم بأماكن تخزين البيانات الموزعة لضمان توافر بيانات كاملة يمكن الوصول إليها والاستفادة منها في مشاريع الذكاء الاصطناعي، تحدياً بالنسبة للمنطقة».