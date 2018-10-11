«زين» تستعرض جهودها لتفعيل المجتمع الرقمي

المصدر: الكويت - البيان

أعلنت شركة زين لخدمات الاتصالات المتكاملة في الكويت، عن مشاركتها وللمرة الأولى في فعاليات النسخة الثامنة والثلاثين من أسبوع جيتكس للتقنية، وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز التحوّل إلى مزوّد الاتصالات الرقمي المتكامل، والذي بدأت الشركة رحلتها فيه من خلال طرحها للعديد من الخدمات والحلول الذكية لقطاعي الأفراد والمؤسسات على مدى السنتين الماضيتين.

وأكدت زين أن مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية سيساهم في إثبات إمكاناتها في تفعيل المجتمع الرقمي، وسيعزز من أوجه التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على جبهات متعددة خاصة مع شركائها الاستراتيجيين، هذا بالإضافة إلى أنها ستحفز من جهود الشركة في أن تصبح المزود الرائد في مجال نمط الحياة الرقمي.

وقالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت: «يسرنا الإعلان عن مشاركة زين في جيتكس كشركة الاتصالات الوحيدة التي تُمثل دولة الكويت في هذا الحدث الإقليمي الرائد وسط محط أنظار الشركات العالمية، وهي المشاركة التي نأمل أن نستعرض من خلالها قدراتنا كشريك رئيسي في تحقيق أهداف خطة التنمية لدولة الكويت (كويت جديدة 2035) المنبثقة عن تصوّر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لرؤية دولة الكويت بحلول 2035 التي ستُسهم في تقدم ورفعة وطننا الغالي».

وأوضحت : «أن زين ملتزمة بتعزيز التوسع في مجالات الحياة الذكية والتحوّل الرقمي، ومشاركتنا في المعرض ما هي إلا خطوة لتأكيد وعرض قدراتنا لمشاركة القطاع العام ولتنفيذ الركائز السبع الرئيسية التي وضعتها رؤية الكويت لعام 2035».