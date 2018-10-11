الفجيرة تستعرض جهود الاستدامة في مؤتمر للتعدين بدبي

المصدر: الفجيرة - البيان

شاركت «مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية» في الدورة الحادية عشرة من معرض ومؤتمر التعدين 2018، الذي يقام بمركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات التي تعنى بالبحث والتطوير في مجال الاستخراج والتعدين.

تأتي مشاركة المؤسسة في إطار التزامها بجهود الاستدامة البيئية الهادفة إلى تعزيز ثقافة أهمية الحفاظ على البيئة ونشر رسالتها التوعوية في تنمية الحس بالمسؤولية المجتمعية تجاه البيئة والمجتمع.

وعرضت المؤسسة ورقة عمل باللغة الإنجليزية حول (وسائل الاستدامة لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية)، قدمها الدكتور المهندس هيثم الخضري ممثل قسم البيئة والصحة والسلامة، حيث قدم العرض مستخدماً لأول مرة لغة الإشارة المعتمدة بالمملكة المتحدة.