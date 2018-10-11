«تطوير البنية التحتية» تطلق حزمة من الأنظمة الرقمية

المصدر: دبي-البيان

تشارك وزارة تطوير البنية التحتية في معرض جيتكس، وذلك ضمن منصة الحكومة الاتحادية بهدف تسليط الضوء على أحدث خدماتها الذكية، ومبادراتها الرقمية، التي من شأنها تلبية توقعات وطموحات المتعاملين، وتوفر عليهم الجهد والوقت في إنجاز معاملاتهم، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في التكامل الحكومي، ما يحقق سعادتهم.

وأكدت المهندسة نادية مسلم الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة تطوير البنية التحتية، حرص الوزارة على المشاركة في المعرض بدورته الحالية باعتباره منصة عالمية لاستعراض أهم الخدمات والمشاريع الذكية محليا وعالميا، ما يدعم توجه خطط الوزارة ضمن المنظومة الرقمية حتى 2030 في سعيها للاستفادة من الخبرات العالمية والمحلية وكذلك لعرض خدماتها على المتعاملين والجهات الحكومية، واطلاعهم على خطة عمل الوزارة المستقبلية في ذلك المجال.

ولفتت مسلم إلى أن الوزارة سوف تطرح حزمة من الأنظمة المؤسسية الرقمية خلال مشاركتها في معرض جيتكس، بما يتواكب وتوجهات الحكومة نحو التحول الذكي والتكاملي مع الشركاء داخل وخارج الدولة، كما ستعمل على توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتحقيق التكاملية والربط الرقمي، وكذلك ترجمة لخطة الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في تقديم خدمات ذات جودة تلبي احتياجات المتعاملين. وأكدت أن وزارة تطوير البنية التحتية حققت إنجازات نوعية في مجال التحول نحو الخدمات الذكية.