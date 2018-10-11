«المالية» تستعرض خدماتها الإلكترونية ضمن منصة الحكومة الاتحادية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت وزارة المالية عن مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس، ضمن منصة الحكومة الاتحادية، بهدف تعريف الجمهور بأحدث خدمات الوزارة الإلكترونية والذكية وأفضل ممارساتها في المجال التقني، واستعراض مبادرات وزارة المالية التقنية المبتكرة، بالإضافة إلى التعرف على متطلبات المتعاملين وملاحظاتهم بشكل مباشر، وبناء شراكات جديدة في المجال التقني.

وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، حرص الوزارة على أن تكون من الرواد والسباقين إلى اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات في مجال العمل المالي الحكومي، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة والارتقاء بجودتها وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يرتقي بثقة المتعاملين بالوزارة ويرفع من مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وقال: «تلتزم الوزارة بالعمل نحو تطوير خدماتها وتطبيق أفضل الممارسات المرتبطة بالتحول الرقمي، وذلك في إطار مساهمة الوزارة في تنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في التحول من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية. وقد حققت الوزارة حتى الآن العديد من الإنجازات الهامة في هذا المجال، وفي مقدمتها حلول الدفع الرقمي، وتطوير النظام الآلي لإعداد الميزانية الاتحادية، وتبنيها مبادرات خاصة بتكنولوجيا الخدمات المالية».

وتنظم الوزارة خلال المعرض ورش عمل تخصصية تستعرض خلالها شهادات الأنشطة التجارية وخدمات الوزارة للموردين، حيث ستعزز هذه الورش من أطر التواصل الفاعل مع المتعاملين، وتسهم في رصد احتياجاتهم والرد على كافة استفساراتهم المتعلقة بخدمات الوزارة، كما ستعقد ثلاث جلسات حوارية تفاعلية لمناقشة مواضيع تشمل الابتكارات التقنية في وزارة المالية، والتوجهات العالمية في مجال التعاملات الرقمية البلوك تشين، وأيضاً مبادرات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في المجال التقني.

يذكر أن وزارة المالية تحرص سنوياً على التواجد الفعال في جيتكس من خلال استعراض أبرز إنجازاتها ومشروعاتها في مجالات تكنولوجيا وأمن المعلومات، واستقبلت الوزارة على منصتها في فعاليات 2017، أكثر من 600 زائر، وبلغت نسبة رضاهم عن خدمات الوزارة المقدمة من خلال المنصة 93%، كما نظمت الوزارة ورش عمل توعية بالخدمات ذات الأولوية، والتي حازت استحسان المشاركين من المتعاملين.