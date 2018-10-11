«الاقتصاد» تبحث تعزيز العلاقات التجارية مع النمسا

المصدر: دبي - البيان

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية أطر التعاون التجاري والاستثماري بين الإمارات والنمسا في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال لقائه مع هارتفيغ لوغر وزير المالية النمساوي والوفد المرافق له في مقر وزارة الاقتصاد بدبي.

ناقش الاجتماع فرص التعاون وتعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية وتبادل الخبرات وإقامة شراكات مثمرة على المستويين الحكومي والخاص في مجموعة من المجالات، التي تستحوذ على اهتمام البلدين، في مقدمتها الاقتصاد الرقمي والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والخدمات اللوجستية والطيران. وأكد المنصوري متانة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والنمسا، مدفوعة بدعم قيادتي البلدين، مشيراً إلى الأثر الإيجابي الكبير لتبادل الزيارات الرفيعة المستوى خلال الفترة الماضية.