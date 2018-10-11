«دو» تشارك تحت شعار «مستقبلنا الرقمي يبدأ الآن»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2018 تحت شعار «مستقبلنا الرقمي يبدأ الآن»، حيث ستستعرض الشركة، أحدث ابتكاراتها وتقنياتها المستقبلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ودعت الشركة سكان الإمارات لزيارة منصتها والاستمتاع بالتعرف على أحدث التقنيات، التي تعكس شكل ومضمون الخدمات الرقمية في المستقبل. وتسعى دو من خلال هذه الابتكارات إلى تعزيز التحول الرقمي في دولة الإمارات بما يتماشى مع خريطة الطريق التي حددتها حكومة دولة الإمارات نحو مستقبل رقمي يرتكز على الخدمات الذكية والابتكار.

سيوفر المعرض للشركة منصة متقدمة لاستعراض توجهاتها للمرحلة المقبلة من خلال عرض مفاهيم وتقنيات وحالات استخدام وتطبيقات تحاكي الواقع لتقنيات مثل الجيل الخامس فائقة السرعة والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي والمنازل والمكاتب الذكية.

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «لقد قطعت الإمارات شوطاً كبيراً في تحولها الرقمي والذكي بفضل قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي الوقت الذي نتجه فيه نحو مرحلة جديدة من النمو الذي يرتكز على تقنيات الجيل القادم، فمن الضروري مواكبة التغيرات السريعة في المشهد الرقمي والعمل على تطوير خدمات وحلول جديدة تلبي متطلبات سكان المدن الذكية في المستقبل. إن الإبداع هو مفتاح التميز، وهذا ما سعينا إليه في دو منذ انطلاقتنا وحتى الآن».

تتجلى أجندة دو الرقمية واستراتيجيتها الرائدة عبر القطاع من خلال الحلول المتطورة التي قدمتها الشركة لعملائها من الجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد على حد سواء.