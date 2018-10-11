«سوق أبوظبي» يستعرض مسيرته الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن مشاركته في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية ضمن جناح حكومة أبوظبي، وذلك بهدف خلق تجربة فريدة لزوار جناح حكومة أبوظبي وتعريفهم بالجهود والإنجازات المستمرة في بناء مجتمع رقمي متكامل قائم على المعرفة، من خلال استعراض أحدث الخدمات والتطبيقات الحكومية ضمن منصة موحدة تضم كل الجهات الحكومية في الإمارة.

ويكشف السوق النقاب عن التقدم الذي أحرزه السوق في مسيرته المتواصلة في التحول الرقمي، والإطار التشغيلي المتكامل الذي يعتمده للارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة لكل من المستثمرين والمتعاملين على حد سواء وذلك ضمن جهوده نحو تحقيق تحول جذري ونقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الحكومية لجميع المتعاملين والارتقاء بتجربتهم.

قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي للسوق: يعد «جيتكس» منصة رائدة للتعريف بأحدث مبادرات وتطبيقات السوق المصممة خصيصاً لتيسير تعاملات المستثمرين، ومسيرة السوق نحو التحول الرقمي، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي، وذلك من خلال إطلاق المبادرات والمشاريع المبتكرة واستقطاب كبرى الشركات العالمية.

وأضاف: «يعزز السوق جهوده في تقديم وسائل جديدة لتيسير التعاملات الخاصة بالأوراق المالية، كما نسعى من هذه المشاركة الدورية في أسبوع جيتكس التقني إلى الارتقاء بتجربة العملاء وتقديم حلول رقمية تحقق رضا المتعاملين وتلبي تطلعاتهم. وسنواصل العمل على تنويع قنوات وأساليب التواصل مع المستثمرين، وتصميم منصات وحلول رقمية خاصة بالأجهزة الذكية والمواقع الإلكترونية، لرفع كفاءة العمل الحكومي وتمهيد الطريق لمواصلة الابتكار من خلال استخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا والاتصال في العالم».

ويلتزم السوق بتوفير بيئة أعمال تنافسية ومرنة، والسعي لتطوير وتبني تقنيات رقمية متخصصة في مجال خدمات أسواق الأوراق المالية الإلكترونية والرقمية، لتلبية المتطلبات المتنامية للمتعاملين والمستثمرين، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتوجهات حكومة أبوظبي في التحول الرقمي.