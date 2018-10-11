الإمارات تشارك في معرض صيني للمشاريع الصغيرة

المصدر: غوانزو - البيان

شهدت أمس مدينة غوانزو الصينية، إحدى مدن مقاطعة غواندونغ، انطلاق فعاليات الدورة الـ15 للمعرض الصيني الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي بدأ أمس ويستمر حتى 13 أكتوبر الجاري ويمتد على مساحة 150 ألف متر مربع ويضم 6 آلاف منصة، لاستعراض منتجات لشركات صغيرة ومتوسطة من داخل الصين وخارجها.

يعقد المعرض بتنظيم من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، وإدارة تنظيم الأسواق التابعة للدولة، وحكومة غواندونغ، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

وتشارك الإمارات باعتبارها أول دولة عربية شريك في أعمال المعرض الدولي، حيث يمتد جناح الدولة على مساحة 1000 متر مربع ويضم 78 منصة لمؤسسات وشركات وطنية صغيرة ومتوسطة. ويترأس وفد الدولة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وينظم الزيارة كل من وزارة الاقتصاد ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ذراعه التنفيذية البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويضم الوفد نخبة من أكثر من 120 مشاركاً من ممثلي جهات اتحادية ومحلية ومن القطاع الخاص من بينهم نحو 85 من رواد الأعمال المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة.

وخلال كلمته في حفل افتتاح المعرض، قال عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن المعرض الصيني الدولي أصبح يمثل منصة رائدة لعقد الشراكات الاقتصادية في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة على نطاق عالمي، وإتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف الدول المشاركة لتبادل الخبرات وبناء العلاقات التجارية المثمرة، فضلاً عن أنه فرصة جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط الإمارات والصين.

وتابع آل صالح أن العلاقات الثنائية الإماراتية - الصينية تشهد نمواً متزايداً في ظل الرغبة المشتركة في الارتقاء بمستوى التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما أكدته كثافة زيارات الوفود الحكومية والتجارية المتبادلة التي أثمرت عن تعاون كبير في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى النتائج المهمة للزيارة التاريخية لفخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى أبوظبي قبل عدة أشهر، التي وقع خلالها البلدان مجموعة من الاتفاقيات النوعية.