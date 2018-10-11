بحث مستجدات مؤتمر تبريد المناطق في دبي

المصدر: دبي- البيان

استقبل أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» روب ثورنتون، المدير العام والرئيس التنفيذي للجمعية الدولية لتبريد المناطق، ومقرها الولايات المتحدة، وذلك بمقر مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم.

وهدفت الزيارة، التي تأتي ضمن جولة لكبار المسؤولين في الدولة والسعودية الشقيقة، لتسليط الضوء على أبرز ما يقدمه المؤتمر العالمي للجمعية الدولية لتبريد المناطق ودوره في تعزيز الوعي بأهمية أنظمة تبريد المناطق، التي حظيت «إمباور» بشرف تنظيم دورته الثامنة، والتي ستعقد في الفترة ما بين 9 إلى 11 ديسمبر 2018 في فندق أتلانتس نخلة جميرا بدبي، تحت شعار «الطاقة الفعّالة للمدن الذكية».

واستهلت الجولة التعريفية بزيارة إلى هيئة كهرباء ومياه، حيث استقبلهما سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، كما قاموا بزيارة المجلس الأعلى للطاقة، حيث كان في استقبالهم أحمد المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، كما استقبلهم داوود الهاجري المدير العام لبلدية دبي خلال زيارتهم للبلدية. وتوّجه أحمد بن شعفار وروب ثورنتون إلى السعودية، حيث عقد اجتماعات عمل مع مسؤولين بارزين من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا، وجونسون كونترول، إضافة إلى اجتماع مع ممثلي صناعة تبريد المناطق.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: تشرفنا بالزيارة التي قام بها ثورنتون رئيس الجمعية الدولية لتبريد المناطق إلى مقر «إمباور»، حيث تولي الجمعية اهتماماً خاصاً لمؤسستنا لإسهامنا في إنجاح المؤتمر العالمي للجمعية الدولية لتبريد المناطق، وتنظيمنا لثلاث دورات من المؤتمر منذ 2014، حيث نعمل حالياً على استقبال المؤتمر الثامن في ديسمبر، وهو ما يعكس قدرتنا على تنظيم وإنجاح الفعاليات العالمية المتخصصة في طاقة المناطق، خاصة وأن دبي تعتبر حاضنة لكبرى الفعاليات الدولية في شتى المجالات ومن بينها قطاع الطاقة وحماية البيئة.

وعبر روب ثورنتون عن شكره للقائمين على مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» على الدعم اللامحدود الذي تقدمه للجمعية الدولية لتبريد المناطق، وبالأخص لمؤتمرها العالمي الذي استضافته دبي لمرتين وستستضيفه مجدداً نهاية العام.