تعاون بين «مبادرة بيرل» و«أصداء» لتعزيز الحوكمة

وقعت «مبادرة بيرل»، وشركة «أصداء بي سي دبليو» للعلاقات العامة، مذكرة تعاون، تأتي تأكيداً على التزام الطرفين بتعزيز الشفافية والمساءلة المؤسسية في أوساط القطاع الخاص بالمنطقة. وقّع الاتفاقية كل من كارلا كوفيل، المدير التنفيذي لمبادرة «بيرل»؛ وسونيل جون، المؤسس والرئيس لشركة «أصداء بي سي دبليو» في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت كارلا كوفيل: «يسعدنا العمل جنباً إلى جنب مع شركة أصداء سعياً إلى تشجيع الشركات العاملة في منطقة الخليج على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية».

من جهته، قال سونيل جون: «انطلاقاً من أهمية الحوكمة المؤسسية والمساءلة والشفافية كأركان أساسية لنجاح الشركات على اختلاف أحجامها وقطاعاتها، يسعدنا التعاون مع مبادرة بيرل». الشارقة - البيان