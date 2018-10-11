«دبي للسيليكون» تستعرض مبادرات المدينة الذكية مع «تويوتا»

المصدر: دبي- البيان

استقبلت سلطة واحة دبي للسيليكون، أمس، وفداً رفيع المستوى من خبراء تصنيع السيارات من شركة تويوتا للسيارات من اليابان ومسؤولي الفطيم للسيارات، وبحثت الزيارة طرق تعزيز التعاون في مجال تسخير التكنولوجيا ضمن قطاع حلول التنقل الذكي.

واستقبلت شهلاء أحمد عبدالرزاق، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، الوفد الياباني الذي ترأسه كينشي إيواتسوكي، المدير العام في شركة تويوتا للسيارات اليابان، بحضور عدد من المسؤولين من الواحة وشركة تويوتا اليابان والفطيم للسيارات.

واستعرض فريق عمل سلطة واحة دبي للسيليكون في اجتماعه مع الوفد الزائر استراتيجية واحة دبي للسيليكون 2021 ومبادرات مدينة دبي الذكية، التي تضمها الواحة من موقعها كمنطقة حرة تكنولوجية متكاملة داعمة باستمرار لتوجهات حكومة الدولة ورؤية دبي الذكية، كما طرح الفريق استراتيجية المدينة الذكية التي وضعتها سلطة الواحة وتركّز على ستة محاور: التنقل الذكي والبيئة الذكية والأفراد الأذكياء والاقتصاد الذكي والعيش الذكي والحوكمة الذكية.

واستمع الوفد الزائر إلى شرح تفصيلي عن دور الواحة الفعال مركزاً للتميز ومنصة اختبار للعديد من مبادرات المدينة الذكية التي تنفذها الواحة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، حيث تعمل حالياً مع هيئة الطرق والمواصلات التي اختارتها شريكاً استراتيجياً كمنصة للأبحاث والتطوير لتقنيات التنقل الذكي الحديثة، ما يؤكد مكانة الواحة مركزاً للتميز. وتعمل الواحة من خلال هذه الشراكة على إجراء اختبارات إثبات المفاهيم لعدد من التقنيات الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة والتنقل المشترك.

قالت شهلاء أحمد عبد الرزاق، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: يعد التنقل الذكي المستقبلي واحداً من الركائز المهمة في استراتيجيتنا لجعل واحة دبي للسيليكون مدينة ذكية، ولذلك فإننا نتعاون ونعمل بجدية مع العديد من الدوائر الحكومية وعلى رأسها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالإضافة إلى أبرز شركات تصنيع المركبات لتعزيز مفهوم التنقل الذكي.

مشروع

قام الوفد عقب الاجتماع بالاطلاع على مشروع سيليكون بارك، الذي يعد أول مدينة ذكية متكاملة في دبي يتم إنشاؤه في الواحة بتكلفة قدرها 1.4 مليار درهم، على أن يتم تسليمه في الربع الأول 2019، تلاها جولة على مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، أكبر مركز من نوعه في المنطقة والمملوك بالكامل من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون.