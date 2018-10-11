«إكسبو» الشارقة يعزز التعاون مع مركز لشبونة للمعارض

بحث مركز «إكسبو الشارقة» مع مركز لشبونة للمعارض والمؤتمرات، سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال صناعة المعارض، وفرص المشاركة في المعارض المتخصصة التي ينظمها الجانبان.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، على هامش مشاركته ضمن البعثة الرسمية والتجارية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى جمهورية البرتغال خلال الفترة 8-10 أكتوبر الجاري، حيث التقى ألكسندرا توريغاو مسؤولة التسويق في مركز لشبونة للمعارض والمؤتمرات. واستعرض المدفع الدور الحيوي الذي يلعبه مركز إكسبو الشارقة كمنصة إقليمية رائدة تتيح للشركات الأجنبية عرض منتجاتها وخدماتها وتعزيز حضورها وانتشارها. الشارقة - البيان