«كليفير مونيتور» تطلق برنامج تسويق يعتمد الذكاء الصناعي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت كليفير مونيتور الشركة المتخصصة في مجال الذكاء الصناعي، البرنامج الجديد للتسويق عبر البريد الإلكتروني القائم على الأتمتة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الأعمال وزيادة الإيرادات من خلال الحملات الرقمية الفعالة التي تعتمد على الأتمتة، ما يساهم في تقليل الوقت والمهام اليدوية بشكل كبير.

وتشير الإحصائيات إلى أن العلامات التجارية التي اعتمدت أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني قد حققت تحسن 45 % في خدمة العملاء، ما أدى إلى تحقيق زيادة بنسبة 39 % في استقطاب العملاء وزيادة 43 % في إنتاجية الموظفين، وزيادة بنسبة 40 % في العائدات. كما أن هناك أكثر من 4 مليارات حساب بريد إلكتروني في جميع أنحاء العالم. ورغم الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي فإن التقارير أظهرت أن 2٪ فقط من مستخدمي الفيسبوك لديهم اهتمام بالإعلانات التجارية عبر الموقع.