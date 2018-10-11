إطلاق نسخة محدّثة من نظام تصنيف المنشآت الفندقية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي النسخة المحدّثة من نظام التصنيف الفندقي الخاص بأبوظبي، والذي سيجري تطبيقه على جميع المنشآت الفندقية في الإمارة بأثر فوري. ويشكل النظام الجديد تطوراً مهماً وخطوة أخرى في التعاون القائم بين دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي ومختلف الشركاء والجهات العاملة والمعنية بقطاع السياحة لتعزيز موقع أبوظبي وجهة عالمية مفضلة.

وجاءت عملية تطوير وتحسين نظام التصنيف الفندقي نتيجة مباشرة للتشاور وتبادل الأفكار عن قرب مع الشركاء من المؤسسات الفندقية، وذلك لتحقيق المزيد من المرونة التنظيمية والتميز في تقديم الخدمات.

ومن خلال الاستجابة للشركاء الرئيسيين ورؤاهم حول زيادة المرونة التنظيمية، وتسهيل الإجراءات ودورها الحيوي في تلبية احتياجاتهم ودعم أعمالهم، يسهم النظام في تبسيط متطلبات البنية التحتية في غرف النزلاء والأصول المادية بشكل عام، وبالتالي تقليل تكاليفها وجعل عملية تطوير وبناء منشآت فندقية في الإمارة أكثر ربحية للمستثمرين.

وينص النظام أيضاً على وضع معايير إضافية للاستدامة وسهولة الوصول والترويج للثقافة الإماراتية الأصيلة إلى جانب الفصل بين المعايير الأساسية ومعايير القيمة المضافة على مستوى منشآت الخمس نجوم، ما يسمح للفنادق التي تقدم خدمات فخمة بتسليط الضوء على خدماتها الفريدة بصورة أفضل وتلبية توقعات النزلاء على أكمل وجه.

كما يتضمن النظام تصنيفات جديدة لتحفيز الابتكار ودعم القدرات التنافسية للمنشآت الفندقية، التي تمتلك مرافق وخدمات محددة تتوافق مع متطلبات قطاعات معينة من النزلاء، مثل الفنادق العائلية أو الفخمة أو البوتيك.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي: يجمع النظام الجديد أفضل الممارسات الناجحة لتوفير أعلى مستويات الخدمة والراحة والجودة لزوارنا.

ولعل الأهم هو أن هذا النظام يجسد بوضوح مدى اهتمامنا بتعميق أطر التعاون والتواصل المستمر مع الشركاء والتشاور الدائم معهم، والتزامنا ببذل أقصى جهودنا لتوفير مرونة تنظيمية أكبر لأصحاب الفنادق. وجاء تطوير النظام بالاعتماد على نتائج مقارنات معيارية دقيقة ومفصلة لأفضل وأحدث أنظمة التصنيف في العالم، بالإضافة إلى اختبارات وأبحاث مستفيضة .

جودة

يضمن النظام تقديم خدمات فائقة الجودة وميزات إضافية للنزلاء من خلال التركيز على «تقديم الخدمات»، والتي أظهرت أبحاث سياحة أبوظبي أنها تتصدر قائمة أولويات النزلاء الذين يتزايد اهتمامهم بجودة الخدمة، وكفاءة وعناية فرق العمل، والتجارب التي يستمتعون بها خلال عطلاتهم.