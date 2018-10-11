«دايكن» تعتزم توسيع أعمالها في الإمارات

أعلنت «دايكن»، الشركة اليابانية الرائدة عالمياً في مجال تصنيع معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، عن سعيها لتنمية أعمالها في الإمارات عبر توسيع شبكة مبيعاتها. وبدأت الشركة تنفيذ خطتها التوسعية من خلال افتتاح أول صالة عرض حصرية لها في رأس الخيمة بالتعاون مع شركة الضمان للأجهزة الكهربائية، الموزّع المعتمد لعلامة دايكن في رأس الخيمة. وتعتزم الشركة افتتاح عدد من صالات العرض في الإمارات الأخرى خلال الأشهر المقبلة.

وقال تونا جولينج، نائب رئيس إدارة المبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى دايكن: «يرتكز نمو علامة دايكن على ثلاثة أركان رئيسية وهي سمعة العلامة الرائدة على مستوى العالم، ومنتجاتها المتفوقة التي توفر الراحة والكفاءة، فضلاً عن شبكة من الموزّعين القادرين على تمثيل العلامة بصورة راقية». دبي - البيان