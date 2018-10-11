«أبوظبي موتورز» توسّع أسطول بي إم دبليو في مطار العاصمة

أعلن مبنى كبار الشخصيات في مطار أبوظبي بالتعاون مع شركة «أبوظبي موتورز» عن توسيع مجموعته الفارهة من سيارات BMW، انطلاقاً من حرصها الدائم على تقديم أفضل العروض الفاخرة للعملاء، حيث ينضم للأسطول الحالي 12 سيارة جديدة من الفئة السابعة مقدمة من شركة «أبوظبي موتورز». ويحتفل الطرفان عبر هذا التعاون بالشراكة الحصرية الطويلة التي تجمعهما والتي يتخللها العديد من الإنجازات.

وقال آرنو هوسلمان، المدير العام لشركة «أبوظبي موتورز»: «يعكس توسيع الأسطول الحالي نجاحاً باهراً ويعبر عن عمق العلاقة التي تجمعنا مع مبنى كبار الشخصيات في مطار أبوظبي. ويكمن عنصر النجاح في هذا الإحراز بفهمنا العميق لاحتياجات عملائنا والذين دائماً ما يبحثون عن شريك ضليع ومدرك لمتطلبات النقل الاستثنائية». أبوظبي - البيان