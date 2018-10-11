«اقتصادية أبوظبي» تبحث تعزيز التنافسية مع فريق من البنك الدولي

المصدر: أبوظبي - وام

اجتمع خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بمكتبه مع وفد من البنك الدولي يزور أبوظبي حالياً بهدف الاطلاع على آلية العمل المشترك مع مكتب أبوظبي للتنافسية لإعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لإمارة أبوظبي 2019، وذلك ضمن التقارير الإقليمية التي يقوم البنك بإعدادها، وتشمل 190 مدينة حول العالم.

وأكد خليفة المنصوري خلال الاجتماع حرص إمارة أبوظبي على تطوير وتحسين موقع الإمارة كونها مركزاً مهماً واستراتيجياً في المنطقة في قطاع المال والأعمال بما يعزز من تنافسيتها بين مختلف مدن العالم، ترجمة لأهداف ومحددات ومرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية للعام 2030. وقال إن حكومة إمارة أبوظبي تسير بثبات نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن المواطن هو محور التنمية الرئيس، وأن تحقيق أفضل المراكز في تقارير التنافسية الإقليمية والدولية يعود بشكل أساسي إلى مدى تطبيق مبادئ المعرفة وترسيخ روح الابتكار بين كل شرائح المجتمع.

وكان فريق البنك الدولي اجتمع مع مسؤولي مركز أبوظبي للأعمال وعدد من ممثلي القطاع الخاص لتقييم مؤشر بدء النشاط التجاري، الذي يختص به المركز، حيث قام بعمل جولة في المركز، اطلع فيها على إجراءات بدء النشاط التجاري.

كما قام الفريق بزيارة كل من دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وبلدية أبوظبي، ودائرة القضاء، وشركة أبوظبي للتوزيع، والإدارة العامة للجمارك، اطلع فيها على جهود الجهات المختلفة في تحسين وتطوير المؤشرات الخاصة بها التي تستند إلى الإجراءات والقوانين المحلية لإمارة أبوظبي، وهي مؤشر استخراج تراخيص البناء ومؤشر تسجيل الملكية العقارية ومؤشر إنفاذ العقود ومؤشر الحصول على الكهرباء، إضافة إلى مؤشر التجارة عبر الحدود.