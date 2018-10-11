«أبوظبي للجودة» يطلق 3 خدمات لمعهد الإمارات للمترولوجيا إلكترونياً

أعلن «مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة»، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي، عن إتاحة التقديم على خدمات معهد الإمارات للمترولوجيا إلكترونياً، وذلك ضمن مشروع التحول الرقمي.

وقال الدكتور هلال حميد الكعبي الأمين العام للمجلس: «تهدف هذه المبادرة إلى رفع مكانة إمارة أبوظبي في مؤشر التنافسية الرقمية على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال تسهيل إجراءات المتعاملين، وتماشياً مع أهداف خطة أبوظبي في بناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً، حيث يوفر معهد الإمارات للمترولوجيا مرجعية وطنية في مجال المترولوجيا وتطبيقاتها المختلفة بما يضمن الالتزام بمتطلبات اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس ويوفر العديد من المميزات التنافسية لصناعات الدولة». أبوظبي - البيان