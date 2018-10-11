يوم ياباني على هامش «أسبوع الإمارات البحري» 31 الجاري

المصدر: دبي- البيان

يستضيف «أسبوع الإمارات البحري 2018»، الذي تنظّمه «سلطة مدينة دبي الملاحية»، «اليوم الياباني» في 31 أكتوبر الجاري. ويعقد على هامش «اليوم الياباني»، «ندوة الجمعية اليابانية لتصنيع معدات السفن»، لمناقشة أبرز التطورات العالمية المتسارعة ذات الصلة بقطاع الشحن البحري والتكنولوجيا والاستدامة والوقود البحري والابتكار.

وسيقام على هامش «اليوم الياباني» جلسات وندوات تفاعلية بمشاركة كوكبة من الرواد والخبراء والمحللين الدوليين بكبرى الشركات اليابانية المتخصصة وعلى رأسهم سعيد المالك، رئيس «شركة الشرق الأوسط فوجي» وشينزو يامادا، رئيس الجمعية اليابانية لآلات ومعدات السفن، ويوكيهيتو فوجيماني، المدير الإقليمي لشركة «كلاس إن كي». وسيتخلل جدول الأعمال جلستان رئيسيتان لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأجهزة المصمّمة من كبرى الشركات اليابانية، لتحسين السلامة والكفاءة التشغيلية، والحد من استهلاك الطاقة والتي تمثل بمجملها مطالب ملحة لتوجيه دفة نمو واستدامة الصناعة البحرية العالمية.

وقال عامر علي، المدير التنفيذي لـ «سلطة دبي الملاحية»: يشرفنا استضافة نخبة الشخصيات اليابانية المؤثرة ضمن المشهد البحري، لنتعرف سوياً إلى مكامن قوة القطاع البحري في الإمارات واليابان، واضعين نصب أعيننا نقل وتعميم التجربة الرائدة لإمارة دبي والإمارات في الوصول إلى مصاف العواصم البحرية الأكثر تنافسية في العالم في ظل التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، ما يفتح آفاقاً رحبة لتعزيز التعاون البحري بين الجانبين بما يصب في خدمة مسار نمو واستدامة الصناعة البحرية العالمية.