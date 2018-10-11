«غرفة الشارقة» تُشكّل مجلساً لموظفيها الشباب

شكّلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مجلساً للشباب يضم عدداً من موظفيها، بهدف دراسة وتبني المبادرات والأفكار المبتكرة التي تُعزّز دور شباب الغرفة في خدمة المجتمع ومختلف قطاعاته وشرائحه، وذلك إيماناً بقدرات الشباب ومهاراتهم وطاقاتهم الإبداعية في العمل.

وتقوم رؤية المجلس الذي تم تشكيله وفق متطلبات تأسيس مجالس الشباب في الدوائر الحكومية بالدولة، على «إدارة شبابية مبدعة لبناء مجتمعات رائدة».

ودعا عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، خلال اجتماع عقده مع مجلس شباب الغرفة مؤخرا، بحضور محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، إلى الاستفادة من هذه الفرصة ومختلف أشكال الدعم المقدّم لهم، لتفعيل دورهم وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في العمل والمجتمع. الشارقة - البيان