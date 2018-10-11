رأس الخيمة ترعى منتدى السياحة العالمي في سويسرا

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

وقعت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة اتفاقية تعاون استراتيجية على مدى عامين مع منتدى السياحة العالمي لوزيرن، تتضافر في إطارها جهود الجانبين لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات في قطاعات السفر والسياحة والضيافة على مستوى العام.

وبموجب الاتفاقية، ستكون إمارة رأس الخيمة الشريك الحصري للنسخة القادمة من منتدى السياحة العالمي الذي سينعقد في مدينة لوزيرن السويسرية من 1 إلى 3 مايو 2019. هذا وسيحضر ما يزيد على 500 مشارك في هذا المنتدى الذي ينعقد كل عامين، بمن فيهم رؤساء دول ووزراء ورؤساء تنفيذيون ورواد أعمال وصناع سياسات، وذلك لتبادل الاهتمامات المشتركة والسبل الناجعة لإيجاد حلول عملية تحقق النمو والازدهار بأسلوب مستدام في قطاعات السفر والسياحة والضيافة على المستوى العالمي.

وتم توقيع الاتفاقية بين الطرفين بحضور كل من هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وريتو ويتوير، رئيس المجلس الاستشاري لمنتدى السياحة العالمي لوزيرن ومارتن بارت، مدير عام منتدى السياحة العالمي لوزيرن.

وأوضح هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحية: نتطلع لهذه الشراكة المثمرة التي تجمعنا بمنتدى السياحة العالمي لوزيرن، ونحن على ثقة بنتائجها الإيجابية، التي من شأنها التعريف بإمارة رأس الخيمة في أسواق عالمية جديدة. من خلال هذا التعاون المشترك سوف نتمكن من ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية مرموقة، وجذب اهتمام أهم رواد القطاع السياحي، إضافة إلى إبراز قدرتنا على تنظيم فعاليات رفيعة عالمية المستوى. وفي ظل التناغم الفريد لإمكانات الإمارة ومعالمها السياحية بدءاً من فنون الضيافة العربية الأصيلة؛ والشواطئ الخلابة؛ ونشاطات المغامرات الممتعة في الهواء الطلق فلا شك أن جميع زوارنا سيحظون بما يروق لهم.