1000 خدمة حكومية بدبي عبر الإنترنت فقط في «أسبوع بلا مراكز»

المصدر: دبي - البيان

تتواصل الاستعدادات في مختلف الدوائر والمؤسسات والهيئات في حكومة دبي، لتنفيذ مبادرة دائرة المالية «أسبوع بلا مراكز خدمة» في الفترة من 21 حتى 25 الجاري، حيث سيتم توفير نحو 1000 خدمة حكومية عبر الإنترنت فقط .

وبلغ عدد الجهات الحكومية الخدمية والداعمة المشاركة في الأسبوع 40 جهة من الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية وأخرى من القطاع الخاص. وقال عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية، إن الدائرة تقود تنسيقاً حكومياً رفيعاً أثمر عن انخراط جميع الجهات الحكومية المعنية في هذه المبادرة، مشيراً إلى أنها «الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي».

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