المصدر: دبي - البيان

تتواصل الاستعدادات في مختلف الدوائر والمؤسسات والهيئات في حكومة دبي، لتنفيذ مبادرة دائرة المالية «أسبوع بلا مراكز خدمة»، المنتظر تنظيمها في الأسبوع الرابع من أكتوبر (بين 21 و25 أكتوبر)، حيث سيتم توفير نحو 1000 خدمة حكومية، عبر الإنترنت فقط خلال هذه الفترة.

وتأتي هذه المبادرة في سبيل تعزيز مسيرة التحوّل نحو القنوات الذكية في إنجاز المعاملات الحكومية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى إكمال التحوّل بحلول ديسمبر 2021، أي بعد نحو 3 سنوات.

وقال عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية: إن الدائرة تقود تنسيقاً حكومياً رفيعاً أثمر عن انخراط جميع الجهات الحكومية المعنية في هذه المبادرة، مشيراً إلى أنها «الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي».

وأضاف: بلغ عدد الجهات الحكومية الخدمية والداعمة المشاركة في «أسبوع بلا مراكز خدمة» 40 جهة من الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية وشبه حكومية وأخرى من القطاع الخاص، ما يوسع الخطوات التي تخطوها الإمارة على طريق التحول الرقمي، مستنيرة برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأشاد جمال المري المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، بالجهود المبذولة من جميع الجهات والالتزام العالي بتنفيذ المبادرة من خلال تحويل أكثر من 1,000 خدمة حكومية إلى الإنترنت خلال أسبوع المبادرة.

وقال: هذه مبادرة توعوية تثقيفية هادفة ترمي إلى تعزيز ثقة الجمهور بالقنوات الذكية، ورفع مستوى الإقبال عليها لغايات سداد رسوم المعاملات الحكومية، وصولاً إلى حكومة بلا أوراق بعد 3 سنوات من الآن، وفقاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

المدينة الأسعد والأذكى

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لدبي الذكية: مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة»، التي نتعاون فيها مع دائرة المالية بدبي، نجحت في ترسيخ أواصر التعاون بين مختلف الدوائر والجهات الحكومية، ما يدعم مسيرتنا في قيادة عملية التحول الذكي لمدينة دبي، والوصول إلى هدفنا الأسمى وهو تحقيق سعادة الناس، ترجمة لتوجيهات قيادتنا الحكيمة، ولا شك في أن نجاح هذه المسيرة يتطلب تعاون الجهات الحكومية من جميع القطاعات.

وأضافت: تتوافق المبادرة مع استراتيجية دبي الذكية 2021 الطموحة ومبادرات دبي الذكية وخاصة «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، التي تسعى إلى الاستغناء بشكل كامل عن المعاملات الورقية في الجهات الحكومية بحلول 2021، كما تعزز استخدام الخدمات الذكية المتطورة في المجتمع، وتؤسّس لفئة كبيرة من المتعاملين الذين يُقبلون على استخدام التقنيات المتطورة لأداء معاملاتهم، بشكل يؤهلهم لتبني مزيد من التحول الذكي المستدام في دبي.

هيئة الصحة

وقال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي إن الهيئة تمثل جزءاً أصيلاً من المبادرة النوعية غير المسبوقة، «أسبوع بلا مراكز خدمة»، التي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتنفيذها لتكون أحد أهم المسارات الداعمة للحكومة الذكية، وإحدى الخطوات المهمة لتبسيط الإجراءات وتوفير الخدمات وإنجاز المعاملات في وقت قياسي وبشكل دقيق يحقق رضا المتعاملين.

وأوضح أن هيئة الصحة بدبي من أولى المؤسسات التي تبنّت مجموعة من التطبيقات الذكية المبتكرة لتقديم خدماتها الطبية والإدارية للمتعاملين، خاصة ما يتصل منها بتجديد التراخيص الطبية للمهنيين والمنشآت الصحية، إلى جانب المعاملات والخدمات الأخرى، المتعلقة بالتعليم الطبي والتدريب، فيما أكد معاليه أن المبادرة تعكس قوة مراكز الخدمة، ومدى استجابتها السريعة للتوجهات ومتطلبات الحكومة الذكية.

الطرق والمواصلات

وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن المبادرة تجسّد الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إحداث التحول الذكي لمتعاملي الهيئات والمؤسسات الحكومية، وتحقيق الغايات الواردة في «محور حكومة رائدة ومتميزة» ضمن المحاور الستة لاستراتيجية دبي 2021.

وأضاف: تعكس هذه المبادرة حرص حكومة دبي على تيسير حياة السكان والزوار من خلال تقديم خدمات ذكية عالية الجودة، وتولي الهيئة موضوع التحوّل نحو الخدمات الذكية والمبتكرة عناية خاصة، ومشاركتها في المبادرة تأتي تأكيداً لالتزامها بتنفيذ توجهات القيادة الرشيدة بتحويل خدماتها إلى القنوات الذكية، ودعمها ومساندتها للجهود الرامية لإسعاد سكان وزائري وسائحي إمارة دبي، وإعلاء اسم الدولة بين بلدان العالم، وتحقيق المشاركة في تفعيل مستوى الاستجابة لمبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة» التي أطلقتها دائرة المالية.

جمارك دبي

وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: قامت جمارك دبي منذ مطلع العام بتفعيل القنوات الذكية لجميع خدماتها الرئيسة، لتكون طبقت عملياً مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة» على خدمات الدفع المتوفرة من خلال القنوات الإلكترونية والتطبيقات الذكية فقط، وذلك سعياً منها لتحقيق الهدف الذي حدّده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمتمثل في تقليل مراجعي المراكز الحكومية بنسبة 80% في 2018، وفي ضوء توجيهات سموه بتحويل دبي إلى المدينة الأسعد والأذكى في العالم، مؤكداً أن هذا الإجراء يسهم في تحقيق رؤية دبي واستراتيجيتها الرامية إلى التحوّل الذكي الكامل في الإمارة، وتهيئة جميع شرائح المتعاملين لهذا التحوّل وتشجيعهم على استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني عبر القنوات والتطبيقات الذكية.

الأراضي والأملاك

وقال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك: يسرنا دعم الدورة الثانية من المبادرة وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، لتظل دبي في صدارة المدن الأذكى والأسعد في العالم، وتمهيد الطريق أمام التحوّل الذكي في جميع الخدمات التي نوفرها.

وتعزز هذه المبادرة مسيرة التحول الرقمي في سداد رسوم الخدمات الحكومية، وانضمامنا إليها ينسجم تماماً مع توجهاتنا لمواكبة أحدث المستجدات في العالم الرقمي، وتوفير خدماتنا لمتعاملينا في أي وقت ومن أي مكان. وقد أمكننا تسجيل تفوّق كبير في هذا المجال، وهو ما يظهر جلياً من خلال التطبيقات العصرية التي نقوم بتطويرها باستمرار لاختصار الوقت والجهد على المتعامل.

النيابة العامة

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي: تشارك النيابة العامة في المبادرة، ويسعدها أن تكون جزءاً في إنجاح هذه المبادرة الرامية إلى استكمال مراحل التحول الذكي في إمارة دبي تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة، مشيراً إلى أن النيابة نجحت في استقطاب الجمهور نحو قنواتها الذكية وخدماتها الإلكترونية لمدة يوم واحد، وها هي الآن تستعد لحث متعامليها لمدة أسبوع كامل، على استخدام تلك القنوات التي تتميز بالسهولة والسرعة والكفاءة في الإنجاز.

وأضاف أن النيابة العامة تسلط الضوء على حزمة من الخدمات المقدمة بواسطة الأجهزة الإلكترونية والذكية، وتدعو كل المتعاملين للتعاون البنّاء نحو التحول الذكي لإمارة دبي وصولاً إلى تحقيق الهدف الأسمى نحو إسعاد المجتمع بجميع فئاته.

هيئة المعرفة

وقال الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: إن المبادرة تواكب خطى واثقة لدبي نحو بلوغ الأهداف المستقبلية في التحوّل إلى المدينة الأسعد والأذكى عالمياً، مشيراً إلى أن التعاون الإيجابي مع دائرة المالية ضمن المبادرة للعام الثاني على التوالي، من شأنه إثراء المعرفة والمهارات لدى مختلف الفئات المستهدفة بمزايا وخصائص التحول إلى القنوات الذكية لإنجاز المعاملات الحكومية في إطار من السرعة والكفاءة في كل وقت وأي مكان.سوق دبي المالي

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: في إطار حرصنا الدائم على مواكبة رؤية القيادة بشأن التحول الرقمي، يسعدنا المشاركة بفعالية في مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة» للعام الثاني على التوالي حيث يعد السوق في طليعة الأسواق الحريصة على الاستفادة من التقنيات الحديثة لتوفير خدماته بسلاسة وفعالية.

وقد طور السوق في إطار استراتيجية «البورصة الذكية» العديد من الحلول المبتكرة التي مثلت نقلات نوعية في أساليب إنجاز الخدمة بقطاع الأسواق المالية.

ونشجع المتعاملين بصفة دائمة، وخلال أسبوع المبادرة بوجه خاص، على التوجه إلى القنوات الإلكترونية الذكية لإنجاز معاملاتهم. كما نثمن جهود دائرة المالية التي تعكس أهمية تضافر الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي بجعل دبي المدينة الأذكى عالمياً.

مطارات دبي

وأكدت مطارات دبي مشاركتها الواسعة في المبادرة مشيرة إلى أن المبادرة خطوة إضافية على طريق التحول الاستراتيجي الذي تشهده دبي لتصبح مدينة ذكية.

وقال ماجد الجوكر، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي: نشارك في هذه المبادرة بقوة وخدماتنا الذكية المتاحة مثل خدمة المجلس وخدمة التصاريح الأمنية، ستكون في متناول المتعاملين مع مطارات دبي خلال هذا الأسبوع. ولقد قام الفريق باتخاذ كل التجهيزات والاستعدادات التي تهدف إلى إنجاح المبادرة والتواجد في مراكز الخدمة بهدف مساعدة المتعاملين.

إسعاف دبي

قال خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن دبي «تثبت يوماً بعد يوم أنها في الطريق الصحيح نحو الريادة الإقليمية والتحول الذكي الكامل وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنها تسعى إلى تحقيق السعادة والرفاهية والإيجابية لكل من يعيش على أرضها، وما ذاك إلا تنفيذاً للتوجيهات الرشيدة من قيادتنا الحكيمة بتعزيز التحول نحو القنوات الذكية في إنجاز المعاملات خلال مبادرة (أسبوع بلا مراكز خدمة)، التي حققت نجاحاً باهراً العام الماضي، وها هي تعاود الانخراط في التجربة المبهرة التي استحوذت على إعجاب المتعاملين وحظيت بمتابعة المسؤولين وتشجيعهم بعدما قدمت خدمات مترابطة وذكية عالية الجودة.

مشاركة الدفاع المدني

قال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للدفاع المدني بدبي: حرصنا منذ انطلاق المرحلة الأولى لخدماتنا الإلكترونية على تشجيع المتعاملين نحو التحوّل الرقمي وإنجاز المعاملات الحكومية عبر القنوات الإلكترونية التي تتيحها تطبيقاتنا على شبكة الإنترنت.

وبعد نجاح تجربة العام الماضي ستتوقف مراكز الخدمة الثلاثة الخاصة بالدفاع المدني - في الطوار، والاتحاد مول في البرشاء، ومزايا للفترة من 21 ولغاية 25 أكتوبر عن استقبال المتعاملين الراغبين في إجراء معاملاتهم عبر الكاونترات، وسيقوم موظفونا في هذه المراكز بتوعية المتعاملين وتحفيزهم للتحوّل نحو القنوات الذكية لإجراء المعاملات، للمساهمة في توفير الوقت والجهد والمال عليهم، كما ستظلّ مراكزنا تستقبل المتعاملين من كبار السنّ وأصحاب الهمم.