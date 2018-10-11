خطط توسع طموحة لـ«هايبرديست» في الشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «سي آي إس» المجهز للحلول التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي يبلغ رقم أعمالها السنوي 400 مليون دولار افتتاح مرافقها المجهزة بأحدث الإمكانيات والمخصصة لذراعها التوزيعية شركة «هايبرديست» في دبي، وذلك في إطار خططها الطموحة لتوسيع رقعة انتشار الشركة ونطاق أعمالها ونشاطها التجاري. وحالياً تعمل المنشآت الجديدة المملوكة بالكامل للمجموعة من مقرها في برج بوليفارد بلازا ـ 1 في «إعمار سكوير» بوسط مدينة دبي بكامل طاقتها.

وقال د. أنطوان قارح، الرئيس التنفيذي للمجموعة: ترسخ الشركة حالياً مكانتها بقوة في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً في أسواق الإمارات، بالإضافة إلى سعيها التوسع والانتشار بشكل أكبر في أفريقيا. كما سعينا إلى تحقيق استثمارات كبيرة في منشأتنا التي تملكناها أخيراً في دبي لتحقيق تغطية جغرافية على نطاق أوسع في المنطقة.