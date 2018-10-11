مركز الإمارات للملاحة البحرية يشارك بمؤتمر جمعية المحامين الدولية

المصدر: دبي - البيان

شارك مركز الإمارات للملاحة البحرية كراعٍ ذهبي للمؤتمر السنوي لجمعية المحامين الدولية لهذا العام في روما. ويوفر المؤتمر المنصة الأفضل لتبادل الآراء مع المتخصصين القانونيين الذين يقدمون المشورة للعملاء حول تطبيق شروط حل النزاعات على اتفاقياتهم.

وقال ماجد بن بشير، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والأمين العام لمركز الإمارات للملاحة البحرية: انتقل مركز الإمارات للملاحة البحرية بالتأكيد إلى المرحلة التالية من تطوير أعماله، حيث نقدم الآن الدعم بشأن القضايا التي نتلقاها.

وقال صقر ناصر الريسي، سفير الدولة لدى إيطاليا، في اجتماع مع وفد مركز الإمارات للملاحة البحرية: «إن مركز الإمارات للملاحة البحرية مثال عظيم على السعي الحثيث والمستمر لمساهمة الإمارات في التدفق السلس للتجارة الدولية وخاصة قطاع النقل البحري».