753 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 753 مليون درهم، حيث تم تسجيل 108 مبايعات بقيمة 290 مليون درهم، منها 15 مبايعة للأراضي بقيمة 156 مليون درهم و93 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 134 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 98 مليون درهم في منطقة رقه البطين. وتصدرت ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم. وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 44 مليوناً.

وسجلت الرهونات 463 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 412 مليون درهم و54 رهن فلل وشقق بقيمة 51 مليون درهم أهمها بمنطقة المرقبات بقيمة 130 مليون درهم ورهن بمنطقة نايف بقيمة 126 مليون درهم.