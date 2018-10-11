تعزيز الشراكة بين مجموعة الحبتور وهيلتون

المصدر: دبي - البيان

استقبل خلف الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور كريستوفر جي ناسيتا الرئيس والمدير التنفيذي لدى هيلتون في حفل استقبال خاص أُقيم في فندق حبتور بالاس.

ويأتي الاجتماع بعد بضعة أشهر من توقيع مجموعة الحبتور وهيلتون اتفاق امتياز لثلاثة فنادق 5 نجوم، في المجمع المتعدد الاستعمالات: حبتور بالاس «ڤي هوتيل»، كوريو فنادق من هيلتون؛ وهيلتون دبي الحبتور سيتي. وقال خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور: «تملك مجموعة الحبتور 14 فندقاً فريداً في وجهات مميّزة حول العالم. ونعتزّ بأن هيلتون شريكنا الاستراتيجي والموثوق لثمانية فنادق فخمة. وأنا على يقين من أن شراكتنا الجديدة ستتكلل بمزيد من النجاح».

وقال كريستوفر ناسيتا: «تعرب هيلتون عن سرورها الشديد لاقتران اسمها بثلاثة فنادق رائعة وتمثيلها من خلال 3 علامات تجارية في مجمع الحبتور سيتي».

وتمتلك مجموعة الحبتور 8 فنادق تشغّلها هيلتون في مناطق مختلفة من العالم، منها والدورف أستوريا دبي بالم جميرا، وهيلتون بيروت حبتور جراند، وهيلتون بيروت متروبوليتان بالاس، وهيلتون لندن ويمبلي، وفندق الرئيس أبراهام لينكولن، سبرنغفيلد – دبل تري من هيلتون. أما الفنادق الفخمة الثلاثة في الحبتور سيتي فتنتمي إلى العلامات التجارية التي أُطلِقت حديثاً: LXR Hotels & Resorts، وكوريو فنادق من هيلتون، وفنادق ومنتجعات هيلتون، وتتولّى تشغيلها بالكامل الحبتور للضيافة، وهي الذراع الفندقية لمجموعة الحبتور التي تتخذ من دبي مقراً لها.