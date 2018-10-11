مطار دبي يفوز بجائزتين في حفل مجلة أعمال الطيران

المصدر: دبي - البيان

فاز مطار دبي الدولي بجائزة مطار العام في الدورة الثانية عشرة من جوائز مجلة أعمال الطيران، وذلك ضمن حفل أقيم في دبي مساء أمس الأول.

وجاءت الجائزة تقديراً لأدائه في استيعاب النمو المستمر لأعداد المسافرين مع تقديم أفضل الخدمات باستخدام أحدث الوسائل المبتكرة والتعاون الحثيث مع الشركاء الاستراتيجيين وشركات الطيران، كما فازت مطارات دبي في الحفل نفسه بجائزة «الابتكار التكنولوجي لهذا العام»، من خلال مشروع مشترك مع شركة «أتكينز».

تسلم الجائزة بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، ورافقه يوجين باري نائب الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية في مطارات دبي، إضافة إلى أنيتا مهرا النائب الأول للرئيس للاتصال والسمعة المؤسسية.