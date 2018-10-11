«القمة العالمية للابتكار 2018» في دبي اليوم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بالتعاون مع مجموعة «إس بي آي»، انطلاق الدورة الخامسة من «القمة العالمية للابتكار 2018» اليوم في فندق الريتز- كارلتون- مركز دبي المالي العالمي.

وتعد القمة من أبرز الفعاليات المعنية بالابتكار في المنطقة. ويأتي هذا التنظيم في إطار سعي اقتصادية دبي نحو بناء اقتصاد جاهز للمستقبل وتشجيع العقول المبتكرة على تبادل المعرفة والخبرات فيما بينها، ما يعزز بذلك دفع عجلة النمو الاقتصادي بإمارة دبي، والإمارات بشكل عام.

ويشارك في القمة التي تقام تحت عنوان «بناء اقتصاد مستدام لاستشراف المستقبل»، عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من مختلف القطاعات الحيوية. وتركز فعاليات القمة على دعم مفهوم الابتكار والتعريف بجهود إمارة دبي في صناعة المستقبل، وتضم القمة بين فعالياتها عدداً من حلقات النقاش وعرض لأبرز الأمثلة الابتكارية للشركات، ونجاحهم في ترسيخ لمبدأ الابتكار في أعمالها التجارية.

الاستعداد للمستقبل

وقال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: يسرنا الإعلان عن استضافة الدورة الخامسة من القمة العالمية للابتكار 2018، الذي نسلط فيه الضوء على استعداد الشركات للمستقبل والفرص التي توفرها حكومة دبي للاستفادة في دعم التحولات المستقبلية للشركات. على كل فرد أو جهة من القطاعين الحكومي أو الخاص ضمان التزود بالخبرات والمهارات الجديدة التي تتيح لهم التأقلم مع المستقبل، ومواكبة عجلة التقدم بين الاقتصاديات العالمية.

وأعرب شانتانو فانسالكار، الرئيس التنفيذي لشركة «إس بي آي جروب»، الشركة المنظمة للفعالية، قائلا: تشكل التكنولوجيا والابتكار محوراً للأعمال في المستقبل ولا يوجد مكان أفضل من إمارة دبي لعرض أجندة القمة العالمية للابتكار. وتهدف القمة إلى سرد التجارب المنجزة عن طريق نخبة من أبرز المتحدثين من المؤسسات الابتكارية العالمية، نسعى من خلال القمة إلى توفير منصة فريدة من نوعها لمشاركة المعرفة والخبرة بين العديد من رواد الأعمال من جميع القطاعات وتقديم تجربة مثالية لجميع الشركات.