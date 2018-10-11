الرئيس التنفيذي لروتانا يتنحى عن منصبه

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت روتانا، لإدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، أن عمر قدوري، الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، سيتنحى عن منصبه بحلول نهاية العام الجاري.

وتولى عمر قدوري مهامه كرئيس تنفيذي لروتانا في يناير 2014، وذلك ضمن 20 عاماً مكللة بالنجاح قضاها مع الشركة، وشغل خلالها العديد من المناصب الإدارية العليا، بما في ذلك خمس أعوام كرئيس تنفيذي للعمليات.

وسيستمر قدوري في قيادة الشركة حتى نهاية العام الجاري، حيث سيقوم بتسليم مقاليد الأمور إلى غاي هاتشينسون، الذي سيشغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة. وهاتشينسون ليس بجديد على الشركة، حيث انضم إلى روتانا كرئيس تنفيذي للعمليات في يناير 2014، واستمر في قيادة عمليات المجموعة والارتقاء بمعايير الجودة والأداء المالي للشركة.