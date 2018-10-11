الرخصة الفورية: 6 ميزات حيوية للمستثمرين

دبي - بشار باغ

توفر خدمة «الرخصة الفورية»، التي أطلقتها اقتصادية دبي، 6 ميزات حيوية للمستثمرين ورجال الأعمال، حيث تختصر الوقت والجهد في عملية ترخيص منشآت الأعمال.

1. إعفاء من عقد إيجار المقر لمدة عام كامل

2. توفير خيار عقد التأسيس الإلكتروني

3. الحصول على الرخصة والسجل التجاري وعضوية غرفة دبي فوراً

4. الحصول على بطاقة المنشأة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشكل آنيّ من خلال رسالة نصية

5. الحصول على بطاقة المنشأة من إدارة الجنسية والإقامة بشكل فوري

6. دقائق فقط لإصدار الرخصة وإعفاء من عقد الإيجار لعام كامل

90 %

نسبة تخفيض الوقت اللازم لإجراء معاملات تسجيل الشركات والحصول على الرخصة من خلال الرخصة الفورية

5 دقائق

الوقت اللازم لاستخراج الرخصة الفورية من خلال خطوة واحدة دون الحاجة لعقد تأسيس الشركة وعقد إيجار الموقع للسنة الأولى فقط

فئات المنشآت

يمكن استصدار الرخصة الفورية لجميع الأشكال القانونية للشركات ومنشآت الأعمال باستثناء شركة المساهمة العامة والخاصة

القطاعات

تتاح الرخصة الفورية لجميع الأنشطة التي لا تحتاج إلى موافقات جهات حكومية أخرى، وبالنسبة لنشاط التجارة العامة يشترط استخدام الخدمات الإلكترونية واختيار شركة ذات مسؤولية محدودة كشكل قانوني.

2596

الرخص الفورية الصادرة عن اقتصادية دبي حتى الآن

أصحاب الرخص الفورية

الرجال

النساء

2330

590

المصدر: قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي