80 فندقاً لماريوت الدولية في الإمارات 2023

المصدر: دبي- البيان

تتوقع ماريوت الدولية إضافة 11 فندقاً جديداً في الإمارات بحلول نهاية العام، في ظل تطلعات نمو قوية على مدار السنوات الخمس المقبلة ليصل إجمالي عدد فنادق المجموعة بالدولة إلى 80 فندقاً بحلول العام 2023.

ومنذ بداية العام، نجحت الشركة في افتتاح 6 فنادق جديدة، ومن المقرر إضافة 5 فنادق أخرى، ما يعزز محفظتها في أرجاء الإمارات إلى 59 فندقاً وأكثر من 17 ألف غرفة بحلول نهاية العام. وأطلقت الشركة علامتين جديدتين في المنطقة، هما علامة «إليمنت» الفندقية الصديقة للبيئة، التي افتتحت في وقت سابق من هذا العام بدبي؛ وعلامة «إديشن» الفندقية التي من المقرر افتتاحها بأبوظبي في وقت لاحق من العام.

وتخطط الشركة لتعزيز مكانتها في الإمارات بإضافة أكثر من 20 فندقاً جديداً على مدار السنوات الخمس المقبلة. وحسب توقعات الشركة، ستسهم خطة التنمية هذه في توليد أكثر من 5000 فرصة عمل جديدة في الدولة.

وقال آرني سورنسون، الرئيس والمدير التنفيذي لـماريوت الدولية: محظوظون بالفرصة التي أتيحت لنا للإسهام في النمو المستمر، وتنويع اقتصاد الإمارات؛ ونؤكد على التزامنا المستمر بدعم الرؤية النافذة لقيادات الدولة الحكيمة من أجل تعزيز قطاع السياحة.

وقال أليكس كيرياكيديس، الرئيس والمدير الإداري لـماريوت الدولية في الشرق الأوسط وأفريقيا: متفائلون جداً بشأن الإمارات، ونواصل استكشاف الفرص الكفيلة بتعزيز نمو شركتنا في الدولة عبر فرص التحويل والتوقيع على صفقات جديدة.

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تعتبر الإمارات اليوم موطناً لـ 16 علامة تابعة لماريوت الدولية - وتتكون أكثر من 50% من محفظتها من علامات فندقية فخمة مثل فنادق «ماريوت» و«شيراتون» و«لو ميريديان». وتمتاز الشركة بريادتها بين الفنادق الفاخرة بوجود 15 فندقاً يحمل 5 علامات فاخرة في الدولة.