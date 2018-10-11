ديلويت: انخفاض التكلفة والتكنولوجيا يحفزان الطلب على الطاقة المتجددة

المصدر: دبي - البيان

أفاد تقرير ديلويت العالمية الجديد «الاتجاهات العالمية للطاقة المتجددة» أن مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية والرياح، قد تمكنت من تحقيق تكافؤ من حيث الأسعار والأداء داخل الشبكة وخارجها.

ويشكل تكافؤ الأسعار والأداء، وتكامل الشبكات، والتكنولوجيا ثلاثة عوامل رئيسية تسمح للطاقة الشمسية والرياح من التنافس مع المصادر التقليدية، من حيث الأسعار ومعادلتها من حيث الأداء. وفي ظل استمرار تقنيات سلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والطباعة الثلاثية الأبعاد في تعزيز مصادر الطاقة المتجددة، من المرجح أن تستمر الأسعار في الانخفاض، وأن تتحسن إمكانية الاستفادة من هذه المصادر.

وقال بارت كورنيلسن، الشريك المسؤول عن قطاع الطاقة والموارد في ديلويت الشرق الأوسط: شهدت السنوات الأخيرة تنامياً كبيراً في الطلب على مصادر الطاقة المتجددة. وأدركت الحكومات والمجتمعات والأسواق الناشئة والشركات أن مصادر الطاقة المتجددة مستدامة ويمكن الحصول عليها بأسعار معقولة، وهي تسعى لتضمينها في خطط المشتريات الحالية والمستقبلية، وليس أدل على ذلك من زيادة الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية على نطاق واسع في الشرق الأوسط.