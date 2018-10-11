1000 خدمة حكومية عبر الإنترنت بدبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

تتواصل الاستعدادات لدى مختلف الدوائر والمؤسسات والهيئات في حكومة دبي، لتنفيذ مبادرة دائرة المالية «أسبوع بلا مراكز خدمة»، المنتظر تنظيمها بين 21 و25 من الشهر الجاري، حيث سيتم تحويل أكثر من 1.000 خدمة حكومية إلى الإنترنت فقط كونها قناة وحيدة لإنجازها.

وتعزز المبادرة مسيرة التحوّل نحو القنوات الذكية في إنجاز المعاملات الحكومية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى إكمال التحوّل في ديسمبر من عام 2021.

وقال عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية: إن الدائرة تقود تنسيق حكومياً رفيعاً أثمر عن انخراط جميع الجهات الحكومية المعنية في هذه المبادرة، مشيراً إلى أنها «الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي».

وأضاف أن عدد الجهات الحكومية الخدمية والداعمة المشاركة في «أسبوع بلا مراكز خدمة» بلغ 40 جهة من الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية وشبه حكومية وأخرى من القطاع الخاص، ما يوسع الخطوات التي تخطوها الإمارة على طريق التحول الرقمي، مستنيرة برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتهدف المبادرة التوعوية التثقيفية إلى تعزيز ثقة الجمهور بالقنوات الذكية، ورفع مستوى الإقبال عليها لغايات سداد رسوم المعاملات الحكومية، وصولاً إلى حكومة بلا أوراق بعد 3 سنوات من الآن، وفقاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

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