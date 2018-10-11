سلطان الجابر: فرص واعدة للنمو والاستثمار في النفط

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، «أن هناك فرصاً واعدة للنمو والتوسع والاستثمار في قطاع النفط والغاز نتيجة للارتفاع المستمر في الطلب على الطاقة، خصوصاً في اقتصادات آسيا ذات معدلات النمو المرتفع.

وأوضح معاليه، أن الطلب العالمي على النفط يصل إلى مستويات قياسية، وأنه بنهاية 2018 سيشهد العالم زيادة تاريخية في مستوى الاستهلاك الذي سيبلغ 100 مليون برميل من النفط يومياً أي أسرع مما كان متوقعاً، كما أن مجال البتروكيماويات سيصبح أحد أكبر محركات نمو الطلب على النفط بحلول 2050.

وسلط معالي سلطان الجابر الضوء على الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين «أدنوك للحفر» إحدى الشركات التابعة لأدنوك و«بيكر هيوز جي إي» بهدف دعم نمو وتطور «أدنوك للحفر» وترسيخ مكانتها شركة رائدة في خدمات الحفر المتكاملة لآبار النفط والغاز، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد مثالاً واضحاً لبرنامج أدنوك لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية والفرص الاستثمارية.

وأوضح، أن حكومة أبوظبي اتخذت في أبريل 2018 قراراً بطرح 6 مناطق برية وبحرية جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من خلال مزايدة تنافسية تغلق أبوابها الشهر الجاري.

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