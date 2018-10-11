"الهوية الوطنية" رقماً المستثمر في «سوق أبوظبي»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إصدار أرقام المستثمر الخاصة بفئة المستثمرين الأفراد لديه من «المواطنين والمقيمين»، وفقاً للهيكلية الجديدة المستندة إلى رقم الهوية الوطنية الإماراتية للمستثمر بدلاً من الهيكلية الحالية.



وأضاف السوق في تعميم أصدره أمس أنه سيبدأ تطبيق القرار اعتباراً من 14 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن مبادراته الهادفة إلى اعتماد بطاقة الهوية في جميع تعاملات الجمهور.



وبيّن السوق أن رقم المستثمر الجديد الخاص لحاملي بطاقة الهوية الإماراتية من مواطنين ومقيمين هو عبارة عن رقم هويته الوطنية المكوّن من 15 خانة، مع عدم وجود تغيير على آلية إصدار أرقام المستثمرين لغير المقيمين وللفئات الأخرى.