المصدر: دبي- أشرف رفيق

احتلت الإمارات المركز الأول في الشرق لأوسط وشمال أفريقيا في عدد المشاريع الناشئة، حيث استحوذت على نحو 29% منها خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وذكر تقرير مؤسسة ماجنيت المتخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن الإمارات استحوذت أيضاً على 62% من إجمالي الاستثمارات في المشاريع الناشئة في المنطقة البالغ قيمتها 82 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات في المشاريع الناشئة المنطقة في الربع الثالث بلغ 82 مليون دولار، بما لا يزيد على الرقم في الربع الثاني، وبلغ عدد المشاريع الجديدة 62 مشروعاً وكان هناك بطء في معدل نمو إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الربع الثالث، غير أن مشاريع شهر سبتمبر وحده حافظ على معدل النمو، مقارنة بالربع الثاني.

وبحسب «ماجنيت» بلغ إجمالي الصفقات منذ بداية العام الجاري 325 مليون دولار، بما يقل بمقدار 95 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2017، التي بلغت قيمتها 420 مليون دولار.