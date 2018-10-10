مكتوم بن محمد يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة هيلتون العالمية

المصدر: البيان الالكتروني

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي اليوم بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات كريستوفر جي نسيتا الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة هيلتون العالمية.

وقد رحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم - خلال اللقاء الذي عقد في أبراج الإمارات بدبي - بكريستوفر جي نسيتا والوفد المرافق .. و أشار إلى مساعي دولة الإمارات ودبي خاصة لتوفير بيئة عمل مثالية ووسائل دعم وتسهيلات لوجستية متكاملة وذات جودة عالية لجميع الشركات والمستثمرين من أجل تعزيز وتوسيع أنشطتهم وبرامجهم الاستثمارية والتطويرية.

وقد تبادل سموه والضيف الحديث حول دور القطاع الفندقي في تنشيط الحركة السياحية ورفد الاقتصاد الوطني وإنعاشه وناقشا عددا من المواضيع المتعلقة باستراتيجية المجموعة ونشاطها في المنطقة والعالم وتعزيز سبل التعاون والشراكة التي تجمع المجموعة بدبي ودولة الإمارات على وجهة العموم بهدف تحقيق تطلعاتها في التوسع على مستوى المنطقة.



وشكر كريستوفر جي نسيتا .. سمو نائب حاكم دبي على كل ما توفره الجهات المعنية في دبي ودولة الإمارات من تسهيلات للشركة التي تأسست في عام 1919 ميلادية ويقع مقرها الرئيسي في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية وتدير نحو أكثر من 570 فندقا ومنتجعا في 85 دولة .



وأكد الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة هيلتون العالمية أهمية البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات عموما ودبي على وجه الخصوص التي توفر كل أسباب النجاح والسعادة للمستثمرين في شتى القطاعات .. مشيدا في هذا السياق بالبنية التحتية ذات المعايير العالمية والتي اعتبرها وسيلة جذب أساسية للشركات العالمية والمستثمرين.

سمو الشيخ مكتوم بن محمد يستقبل الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة هيلتون العالمية بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإماراتhttps://t.co/JhlW8SX1D1#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/u1zcDLTxgk — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٠ أكتوبر ٢٠١٨



حضر اللقاء معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي وعبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي وسامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وهلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.