مجسم لـ«الممر الذكي» في جناح «إقامة دبي»

المصدر: دبي - البيان

تستعد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، لعرض مسيرة إنجازاتها الذكية وتجربة التقنيات الأكثر تقدماً على مستوى العالم.

والدفع بالتحول الرقمي خلال أسبوع جيتكس للتقنية، كما سيتم عرض مجسم فعلي للممر الذكي المشروع المبتكر الذي يوفر خدمة متميزة للمسافرين عن طريق توفير إجراء مبسط وسريع من خلال مرور المسافر في الممر من دون استخدام أي مستندات أو الوقوف لأخذ البصمة العشرية، ويتم إنهاء جميع الإجراءات قبل الخروج منه.

وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة: «إقامة دبي تسعى من خلال مشاركتها في هذا الحدث الدولي الذي يعد كإحدى أبرز الفعاليات التي تعقد سنوياً في إمارة دبي ويستقطب مشاركة واسعة من كل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، إلى جانب صناع القرار والمختصين بأحدث التقنيات والحلول في مختلف المجالات، إلى تعزيز مكانتها من خلال استعراض مبادراتها وخدماتها الذكية والمبتكرة وبما يواكب أهدافها الاستراتيجية في ترسيخ مكانة إمارة دبي والارتقاء بسمعتها كمدينة نموذجية رائدة عالمياً ومثالية للعيش بسعادة وأمان عبر تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار».

وقال الرائد خالد بن مدية الفلاسي، نائب مساعد المدير العام لشؤون الخدمات الذكية ورئيس فريق مسرعات المستقبل لإقامة دبي، الإدارة ستعرض عدة مشاريع ومبادرات ذكية منها تطبيق «آمر» الذكي، وتطبيق محفظة الإمارات، بالإضافة إلى التعرف إلى التطبيقات الذكية الأخرى كتطبيق الإدارة «GDRFA App»، الخاص بالمؤسسات والأفراد، وتطبيق «كفاءتي Kafaati App» الخاص بموظفي إقامة دبي.