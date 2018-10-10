27.6 مليار درهم لـ 3139 صفقة بيع أراضٍ في دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

يزداد بريق الاستثمار في الأراضي التجارية في دبي على خلفية توسّع المطورين في تشييد مشاريع متعددة الاستخدامات.

ولعبت الأراضي التجارية دوراً بارزاً في عدد وقيمة صفقات بيع الأراضي عموماً إذ وثّقت دائرة الأراضي والأملاك منذ بداية العام الجاري صفقات تجاوزت قيمتها الإجمالية 27.6 مليار درهم، وبلغ عدد تلك الصفقات 3841 قطعة أرض متنوعة الاستخدامات بين التجاري والسكني والصناعي وغيرها.

وبتحليل البيانات تبرز نتائج الأراضي التجارية بقوة بتسجيلها 22.4 مليار درهم ثمناً لـ 3139 قطعة أرض. أما الأراضي السكنية فقد سجّلت قرابة المليار درهم ثمناً لـ 174 قطعة أرض فيما بيعت 81 قطعة أرض صناعية منذ بداية العام.

ورصد «البيان الاقتصادي» أعلى 5 مناطق بيعاً للأراضي التجارية فكانت بالمرتبة الأولى منطقة وادي الصفا الخامسة (143 قطعة أرض بيعت بـ 1.7 مليار درهم) تلتها منطقة الخليج التجاري (10 قطع أراضٍ بيعت بنحو 1.4 مليار درهم ثم منطقة البرشاء جنوب الرابعة (78 قطعة أرض بيعت بـنحو 1.1 مليار درهم) وجاءت بعدها منطقة الحبية الثالثة (421 قطعة أرض بيعت بـ 1.1 مليار درهم) ثم منطقة الثنية الرابعة (111 قطعة أرض بيعت بـ 1.1 مليار درهم).