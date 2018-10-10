«نخيل» ترسي عقداً بـ 23.7 مليون درهم للأساسات وتجهيز موقع إنشاء «بالم 360»

المصدر: دبي- البيان

أرست شركة «نخيل» للتطوير العقاري أمس، عقداً بـ 23.7 مليون درهم، وذلك لأعمال الأساسات وتجهيز الموقع للأعمال الإنشائية لمشروع «بالم 360» المكون من برجين: فندقي وسكني، بارتفاع 260 متراً والواقع في «نخلة جميرا» المشهورة عالمياً بدبي.

وعينت «نخيل» فرع دبي لشركة «باور سبسيا لتيفباو جي إم بي اتش» التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، وذلك لأعمال الأساسات وتجهيز الموقع للأعمال الإنشائية للمشروع، والتي تستغرق مدة 4 أشهر. جاء الإعلان أمس على هامش مشاركة «نخيل» في معرض «إكسبو ريال 2018» في ميونيخ، حيث تستعرض حالياً مشاريع عقارية بقيمة 58 مليار درهم منها مشروع «بالم 360».

وستشمل الأعمال تثبيت نحو 600 من الأساسات بعمق 54 متراً تحت سطح الأرض، وذلك لتجهيز موقع «بالم 360» الذي سيكون أطول مبنى في «نخلة جميرا» للأعمال الإنشائية. ومن المتوقع أن يتم طرح مناقصة أعمال البناء في الربع الأول من 2019 على أن يتم الانتهاء منها في 2021.

وسيضم «بالم 360»، فندق «رافلز ذا بالم دبي» و«رافلز ريزيدنسز بالم 360»، بالإضافة إلى أكبر حوض سباحة علوي في العالم يقع على ارتفاع 170 متراً فوق سطح الأرض ويربط بين البرجين، فضلاً عن مجموعة من مرافق الطعام والترفيه والرياضة. ويقع «بالم 360» على الهلال الغربي في «نخلة جميرا» ويغطي مساحة 500 ألف قدم مربع من مساحات المناظر الطبيعية.