«يورومونيتور»: الإمارات ضمن الدول الأسرع نمواً في العالم

المصدر: دبي- أشرف رفيق

أكد تقرير حديث، أن دولة الإمارات من أغنى وأسرع دول العالم من حيث معدل النمو الاقتصادي.

وأضاف تقرير مجلة يورومونيتور إنترناشيونال، إن نمو اقتصاد الإمارات تواصل العام الماضي على الرغم من تخفيض إنتاج النفط وتراجع أسعار الخام عالمياً، وأنه من المتوقع أن تتزايد قوة وسرعة النمو خلال الأعوام الخمسة المقبلة مع عودة النفط إلى الارتفاع، وتحسّن القطاعات غير النفطية.

وأوضح، أن هذه القوة والسرعة في النمو سوف تكون مدعومة بتحسّن التجارة العالمية وارتفاع أسعار السلع في الوقت الذي تواصل فيه الإمارات بذل جهودها الناجحة لتحقيق التنويع الاقتصادي، بعيداً عن النفط والتركيز على الشباب واعتماد الابتكار والتقنية والإبداع في القطاعات كافة.

ورغم تراجع النمو في العام الماضي، إلا أن معدل الدين الخارجي ظل منخفضاً.

وتوقّع تقرير«يورومونيتور»، أن يرتفع سكان الإمارات حتى عام 2030 إلى 10.5 ملايين نسمة، أو بنسبة 21.9% مقارنة بعام 2015. ولن تكون الهجرة هي المحرك الرئيس لزيادة السكان حتى عام 2030، بل النمو السنوي للسكان بحسب ما ذكره التقرير.