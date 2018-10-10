«الموانئ والجمارك» تعرض 17 ابتكاراً ذكياً جديداً

المصدر: دبي- البيان

تتوج مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إنجازاتها الرائدة في تطوير الأفكار والابتكارات الجديدة بمشاركة متميزة في معرض جيتكس للتقنية 2018.

حيث تعرض المؤسسة في منصتها بقاعة الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي وتحت شعار «بوابة تحولات المستقبل» 17 ابتكاراً جديداً من أحدث مشاريعها ومبادراتها الذكية وتطبيقاتها المتقدمة للذكاء الاصطناعي، بمواكبة التطور التكنولوجي السريع الذي تشهده دبي.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تواكب الابتكارات الذكية التي تطورها المؤسسة التوجهات الاستراتيجية للدولة عموماً وحكومة دبي على وجه الخصوص عبر الانطلاق من استشراف المستقبل لتحديد الأهداف والغايات التي نسعى إلى تحقيقها في مشاريع التطوير والابتكارات الجديدة،.

حيث نضع في مقدمة أولوياتنا تسريع وتيرة العمل والإنجاز من خلال تطوير واستخدام أحدث التقنيات العالمية مثل»هايبرلوب«و»بلوك تشين«و»إنترنت الأشياء«لنقدم للعالم ابتكارات جديدة تحدث تغييراً جذرياً في طبيعة حركة سلسلة الإمداد للنقل والتجارة الدولية.

وتربط الأسواق المحلية والعالمية بشبكة متكاملة من وسائل النقل فائقة السرعة مدعومة بأحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، لنتقدم بخطى واثقة إلى تحقيق الريادة العالمية ونعزز جهودنا في موانئ دبي العالمية كشريك مؤسس في منطقة 2071 لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071».

وسيقوم ممثلو الجهات التابعة للمؤسسة (موانئ دبي العالمية وجافزا ودبي التجارية - جمارك دبي- الجمارك العالمية - سلطة مدينة دبي الملاحية- دوتك - دائرة التخطيط والتطوير«تراخيص») بتقديم عروض مفصلة للزائرين حول أحدث الخدمات والإنجازات الذكية التي قامت هذه الجهات بإطلاقها خلال المرحلة الماضية.

وتمثل الابتكارات الجديدة التي تعرضها المؤسسة في المعرض نقلة نوعية في الإنجازات المحققة بمجال الإبداع والابتكار محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث ستعرض مجموعة موانئ دبي العالمية وجافزا ودبي التجارية 4 ابتكارات ذكية رائدة هي «كارغوسبيد» و«بلوك تشين» و«ICCC» و«تطبيق النقل بين المحطات».

وتقدم جمارك دبي لزوار المعرض 3 مشروعات ذكية طورتها الدائرة هي «النظام الذكي لمتابعة السفن» و«الإفصاح المبكر الذكي» و«تقنية الواقع الافتراضي لتدريب المفتشين» علماً بأن جمارك دبي ستعرض كذلك مشروعي «المشغل الاقتصادي المعتمد» و«محرك المخاطر الذكي» في منصة حكومة دبي الذكية بالمعرض.

وتقدم الجمارك العالمية لزوار المعرض مبادراتها لتمكين الدول من تبسيط إجراءاتها الجمركية، بينما تضم المبادرات الذكية لسلطة مدينة دبي الملاحية التي سيتم عرضها «ماريتيم كونكت» و«تطبيق المتعامل الذكي».

كما ستعرض دوتك الذراع التقني للمؤسسة مشروعات «خدمة التعافي من الكوارث )DRAAS و»مكتبي«و»نظام ناو«، وتقدم دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص مشروعات»التفتيش الذكي«و»فرص تراخيص للأعمال والمشاريع المرحلة 2«و»المحفظة الالكترونية لبطاقات الاعتماد«و»المحادثة الآلية).