«برامج الولاء» ميدان تنافس بين فنادق دبي لرفع الإشغال

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أكدت مصادر عاملة في القطاع الفندقي أن هناك العديد من الفنادق والمجموعات الفندقية العالمية والمحلية كثفت جهودها التسويقية لاستقطاب المزيد من المشتركين في برامج الولاء الخاصة بها، بهدف رفع نسبة الإشغال وزيادة نسبة النزلاء المكررين والتي تشكل مظلة أمان لهذه الفنادق، في ظل المنافسة التي يشهدها السوق مع دخول المزيد من الغرف الفندقية للخدمة.

حسومات

وقالت المصادر إن الفنادق تسعى إلى زيادة نسبة المشتركين في برامج الولاء من خلال زيادة العروض التسويقية وعروض القيمة المضافة التي تشملها بطاقات العضوية من حيث الترقيات في مستوى الغرف الفندقية والحصول على أميال إضافية بالتعاون مع شركات الطيران وحسومات على الأسعار وعلى المطاعم، حيث يصل الحسم في بعض الأحيان إلى أكثر 25% من التكلفة الإجمالية.

وأوضحت المصادر أن الهدف الرئيسي من برامج الولاء يتمثل في كسب ثقة نزلاء الفنادق وتشجيعهم على تكرار هذه الزيارة من خلال مكافأتهم عبر برامج الولاء وتقديم خدمات مجانية لهم بمجرد تحقيق عدد معين من النقاط التي يحصلون عليها لقاء إنفاقهم في الفندق، لافتين إلى إمكانية استبدال النقاط بتذاكر سفر أو إقامات مجانية وغيرها.

وتشكل «برامج الولاء» فائدة للفندق من جهة وللعميل من جهة أخرى، حيث تكمن فائدة الفندق في الحصول على قاعدة بيانات يمكن من خلالها إرسال العروض الترويجية إلى أكبر قاعدة من العملاء، ومن جهة أخرى تكمن فائدة العميل في العروض الذي يقدمها الفندق سواء على أسعار الغرف أو المطاعم أو الترقيات في مستويات الغرف.

إعمار للضيافة

قال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة إعمار للضيافة»: «ينفرد U من إعمار عن بقية برامج الولاء في السوق اليوم بكونه يقدم لأعضائه قيمة كبيرة عبر طيف واسع من الخيارات يشمل الإقامة الفندقية وزيارة مراكز السبا والمطاعم والمراكز الترفيهية.

مشيرا إلى أن البرنامج متعدد المستويات الذي صمم من قبل مجموعة إعمار للضيافة بالتعاون مع إعمار للترفيه يوفر قيمة غير مسبوقة للعملاء ويجعل من السهل الحصول على النقاط واستبدالها.

وأضاف هارنيش أن برنامج الولاء»U من إعمار«بالتجربة الاستثنائية الشاملة التي يوفرها في مختلف الوجهات التابعة للشركة، ويقوم على منظومة بسيطة وسهلة الفهم لكسب النقاط واستبدالها باستخدام نقاط»U بوينتس«فقط أو الدمج بين النقاط والدفع النقدي. ويركز البرنامج في تصميمه على العملاء أولاً، حيث يوفر لهم المزايا الفريدة باستمرار.

برامج روتانا

من جانبه، قال إيلي صليبا نائب الرئيس لبرامج الولاء في»روتانا«إن مجموعة روتانا تعتبر إحدى العلامات الفندقية الأولى في المنطقة والتي استطاعت أن تدرك أهمية مكافأة الضيوف والحفاظ على ولائهم، حيث قامت في العام 1999 بإطلاق برامج الولاء الخاصة بها والتي كان لها آثار مثمرة على أداء المجموعة على مدى السنوات الماضية.

وأضاف أن برامج الولاء الثلاثة في روتانا تساعد على تحفيز الضيوف لتكرار زيارتهم إلى فنادق ومطاعم المجموعة، مشيرا إلى أن الضيوف يبحثون دوماً عن الخدمات المميزة التي تتسم بالجودة والقيمة العالية، وهذا تحديداً ما توفره برامج الولاء لتغرس في نفوس الضيوف دافعاً قوياً يتجه بهم إلى روتانا عند اختيار الفندق أو المطعم الذين يرغبون بالذهاب إليه.

ومع برامج»روتانا ريواردز«المختلفة سيحصل الأعضاء على إقامةٍ فاخرة ووجبات مجانية وفرصة لجمع النقاط إلى جانب مزايا فريدة تشمل مميزات الشخصيات المهمة والخصومات وترقية الغرف وإمكانية تسليم الغرف بوقت متأخر.

وأوضح صليبا أن برامج الولاء ساهمت بطريقةٍ فاعلة في زيادة إنفاق الضيوف داخل فنادق ومطاعم روتانا، حيث بلغ معدل زيارة الأعضاء المشتركين في برنامج»روتانا ريواردز إكسكلوزيف«على سبيل المثال إلى مطاعم المجموعة نحو مرتين ونصف أسبوعياً».

وقال إن روتانا لديها ثلاثة برامج ولاء تضم برنامج «روتانا ريواردز اكسكلوزيف» وبرنامج «روتانا ريواردز سيليكت» وبرنامج «روتانا ريواردز كلاسيك» الحائزة على العديد من الجوائز والتي يزيد عدد أعضائها عن 375 ألف عضو، وجميع هذه البرامج تمنح أعضاءها إمكانية الوصول بسهولة عبر الإنترنت والتطبيق الخاص لإدارة العضوية والمكافآت إلى جانب خياراتٍ أفضل لنظام استبدال نقاط العضوية«.

أعضاء ماريوت

بدوره، قال نيل جونز، الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق والمبيعات لدى ماريوت الدولية في الشرق الأوسط وأفريقيا:»يجسد الولاء حجر الأساس في مسيرة نجاح المجموعة على مدى السنوات الماضية«، مشيرا إلى أن مجموعة ماريوت عملت على توحيد برامج الولاء»مكافآت ماريوت«و»ضيف ستاروود المفضل«و»مكافآت ريتز كارلتون«لتقديم مرحلة جديدة من الامتياز لأعضائنا في هذه البرامج البالغ عددهم 110 ملايين عضو حول العالم.

وأوضح أنه على المستوى العالمي، يشكل الأعضاء المندرجون ضمن برنامج الولاء الخاص بالمجموعة نسبة تتجاوز 50% من أعمال الشركة، إذ عادة ما يميل الأعضاء للانخراط أكثر في تجارب والإقامة لفترات أطول، مع الحصول في الوقت نفسه على مستويات أعلى من الفوائد، وإمكانية توفير التكاليف.

مجموعة جميرا

وتولي مجموعة جميرا اهتمامها بضيوفها من خلال برامج خاصة تتناسب مع الضيوف النزلاء من الإمارات ومن جميع دول العالم، لذلك قامت بإطلاق برنامج»جميرا سيريوس«الذي يمنح العديد من المزايا والمكافآت من الخصومات والعروض الخاصة للعملاء أثناء إقامتهم في أي من فنادق المجموعة.

وتنقسم العضوية في هذا البرنامج إلى ثلاثة أنواع وهي الزرقاء، والفضية، والذهبية، وكلما أنفق أكثر زادت سرعة الارتقاء إلى فئة العضوية الأعلى. وتتضمن الامتيازات تخفيضات في المطاعم ومتاجر التسوق، وترقية درجات الغرف، والحصول على دعوات للفعاليات والعروض الحصرية.

5300

تعتبر مجموعة هيلتون أحد رواد برامج الولاء مع برنامجها الحائز على جوائز عدة هيلتون أونورز والذي قدمته منذ أكثر 31 عاماً، وينطبق البرنامج على جميع علامات هيلتون الأربع عشرة والتي تضم أكثر من 5300 فندق وما يقارب من 863 ألف غرفة في أكثر من 106 دول.

ويحصل أعضاء البرنامج ممن يقومون بالحجز مباشرة عن طريق إحدى قنوات هيلتون المعتمدة على مميزات فورية ويتجاوز عدد أعضاء البرنامج 74 مليون عميل، ويقدم مئات الطرق لكسب واستبدال النقاط. كما يتيح للأعضاء فرصة استبدال نقاطهم مقابل الاستمتاع بالإقامة مجاناً لعدة ليال.