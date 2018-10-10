373 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 373 مليون درهم، حيث تم تسجيل 139 مبايعة بقيمة 256 مليون درهم، منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 149 مليون درهم، و102 مبايعة للشقق والفلل بـ 107 ملايين.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 18 مليوناً. وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 117 مليون درهم منها 28 رهن أراض بقيمة 85 مليون درهم و23 رهن فلل وشقق بقيمة 32 مليون درهم أهمها في الصفا الثانية بقيمة 18 مليون درهم ورهن بجبل علي الصناعية الأولى بقيمة 17 مليوناً.