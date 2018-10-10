«إيرباص» تعلن الفائزين بـ«تحدي الطوارئ» خلال «جيتكس»

المصدر: ■ دبي - البيان

تختتم «إيرباص» مسابقتها تحدي تطبيقات الطوارئ لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وذلك خلال دورة هذا العام من «أسبوع جيتكس للتقنية».

وستكرم الشركة أبرز الشركات المطورة لتطبيقات السلامة العامة من المنطقة. وتهدف المساابقة إلى ابتكار حلول رقمية متطورة تعمل على جهاز «تاكتيلون دابات»، أول هاتف ذكي للاتصال اللاسلكي بنظامي «تيترا» و«آندرويد» معاً. وقال سليم بوري، نائب الرئيس والرئيس الإقليمي لدى «إيرباص»: «نقدم إجابات واقعية عن الأسئلة المتعلقة بالسلامة العامة وخاصة في ما يتعلق بالاتصالات المتخصصة. وتعتبر منطقة الشرق الأوسط رائدة في هذا المجال، حيث يتم فيها استخدام أكثر شبكات الاتصالات اللاسلكية تطوراً».