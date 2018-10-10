«دافزا» تسلّط الضوء على خطتها للذكاء الرقمي حتى 2020

المصدر: ■ دبي - البيان

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» عن مشاركتها في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية»، وذلك لاستعراض تأثير مبادرات المدن الذكية وتقنيات بلوك تشين والذكاء الاصطناعي.

وتسلط «دافزا» الضوء خلال مشاركتها على أحدث الابتكارات التي توصلت إليها هذه التقنيات، إضافة إلى خطتها للذكاء الرقمي لعام 2018-2020 والتي جرى تطويرها وفقاً لاستراتيجية إنترنت الأشياء، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وأبرز مستجدات تكنولوجيا أمن الشبكات وإنترنت الأشياء والحلول السحابية وتأثيرها في بيئة العمل.

وتعكس مشاركة دافزا في المعرض التزامها بالاستفادة من الحلول المتطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف خدمة المتعاملين على نحوٍ أفضل عبر تزويدهم بخدمات رقمية أكثر ابتكاراً وتطوراً حيث تشكل الشركات العاملة ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات نسبة 30٪ من إجمالي عدد الشركات العاملة ضمن دافزا، وهو ما يؤكد التزام المنطقة الحرة بدعم مبادرات التحول الرقمي والابتكار والتقنيات الجديدة.

وفي إطار دعمها لرؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للابتكار، تركز دافزا على المبادرات القائمة على الابتكار، حيث عملت على تطوير استراتيجيتها لتركز بالدرجة الأولى على تحويل وتطوير العمليات في المنطقة الحرة لتصبح أكثر توافقاً مع المجالات الرقمية انسجاماً مع الخطط الحكومية الرامية إلى بناء قطاعات أكثر ذكاءً.

والتي تهدف إلى تعزيز مستويات كفاءة الأعمال والسرعة والتميز من أجل مواصلة اجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى إمارة دبي. وتعمل دافزا على إدخال آليات جديدة ونقاط اتصال مختلفة ومتطورة لتقديم أرقى الخدمات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز العلاقات مع المتعاملين.

فضلاً عن القيام بدراسة تفصيلية حول إمكانية تقديم جميع الخدمات الداخلية منها والخارجية عبر مركز القيادة والتحكم الذكي المتكامل والمبتكر وذلك من خلال تطبيقات الهواتف الذكية والعديد من القنوات الأخرى المتنوعة إضافة إلى دراسة إمكانية أتمتة العمليات الروتينية بتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي.