130 شركة محلية تعرض منتجاتها في «أبوظبي للقوارب»

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

تنطلق يوم الأربعاء المقبل فعاليات الدورة الأولى لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب 2018 تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وتحظى الدورة الأولى للمعرض التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وتستمر أربعة أيام بمشاركة 270 شركة عارضة من 25 دولة، تعرض 90 قارباً، من بينها 130 شركة وطنية بنسبة 48% من عدد الشركات العارضة.

وأكد حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها في مؤتمر صحافي أمس ضخامة المشاركة في الدورة الأولي للمعرض.

مشيراً إلى أن «أدنيك» كانت تتوقع ألا يزيد على عدد الشركات المشاركة عن مئة شركة بسبب حداثة المعرض إلا أننا فوجئنا بمشاركة عالمية قوية من أكثر من 130 شركة من 25 دولة أبرزها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا واليابان وكندا ونيوزيلندا.

وأشار إلى أن تنظيم المعرض يتماشى مع استراتيجية أدنيك الرامية للتأكيد على مكانة أبوظبي كعاصمة لصناعة سياحة الأعمال في المنطقة، وذلك من خلال تنظيم المعارض والمؤتمرات الجديدة أو السعي لاستقطاب المعارض والمؤتمرات الدولية الكبرى واستضافتها في الإمارة. وأوضح أن تنظيم هذا المعرض جاء بعد دراسات عديدة لواقع السوق المحلي.

والتي تم التركيز فيها على القطاعات التي حددتها خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية للعام 2030، وتعد قطاعات السياحة والترفيه بالإضافة للقطاعات المساندة الأخرى، أحد أبرز أعمدتها.

وتوقع الظاهري أن يستقطب المعرض في دورته الأولى ما يزيد على 20 ألف زائر من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن العديد من الشركات أعلنت عن رغبتها في إطلاق منتجات جديدة من اليخوت الفاخرة والقوارب ومعدات الرياضات المائية والصيد المتخصصة خلال فعاليات المعرض.

وذلك للمرة الأولى على الصعيد العالمي، الأمر الذي يعد دليلاً على المكانة الكبيرة التي تتمتع بها (أدنيك) لإقامة المعارض والمؤتمرات الدولية الكبرى، ويعكس ثقة الشركات والعارضين في قدرتنا على إنجاح هذه الفعاليات وتجاوز تطلعاتهم.

وأوضح سعيد المنصوري مدير آيدكس في رده على أسئلة الصحفيين أن معرض القوارب يستضيف 90 قارباً منها قوارب كبيرة ، كما يحتضن المعرض أحدث المنتجات من القوارب واليخوت الإقليمية والعالمية في "أدنيك مارينا"، الذي تبلغ مساحته 31,000 متر مربع، ويحتوي على قناة مائية بعمق 6 أمتار تمكن العارضين من عرض أحدث اليخوت الفاخرة والقوارب من مختلف الأحجام.

ونوه المنصورى إلى أن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب لاتقتصر على العروض الخاصة بالقوارب واليخوت، ولكن تتعداها لتشمل معدات الرياضات البحرية وأدوات الصيد، والعروض الحية من قبل الفرق العالمية المتخصصة بالرياضات البحرية، وصولاً لمشاركة أبطال هذه الرياضات المحليين والدوليين.