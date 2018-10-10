مطارات أبوظبي تحتفل بأسبوع خدمة العملاء

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت مطارات أبوظبي الأسبوع الماضي فعالية خاصة احتفاءً بـ «أسبوع خدمة العملاء»، الذي انطلق في الأول من شهر أكتوبر الجاري واستمر لمدة خمسة أيام، وذلك تقديراً للدور المهم الذي تلعبه مراكز خدمة العملاء وموظفوها في ضمان تحقيق أعلى معايير التميز لإسعاد المسافرين عند استخدامهم مرافق مطار أبوظبي الدولي.

شملت الفعالية تناوب عدد من أعضاء فريق الإدارة العليا في مطارات أبوظبي على تولي مهام موظفي خدمة العملاء في المطار لنحو ساعة تقريباً إلى جانب زملائهم لخدمة المسافرين، من بينهم الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، والرئيس التنفيذي المفوض. جاء ذلك في إطار التزام مطارات أبوظبي بتعزيز مشاركة الموظفين وتماشياً مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية.